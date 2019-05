Una bióloga ganó medio millón de pesos anoche en el programa "¿Quién quiere ser millonario?", de Telefe, que desde que comenzó ha revelado historias emocionantes de cada uno de los participantes.

Anoche no fue la excepción. Esta vez, quien conmovió a todos fue Marina, una bióloga marina que se desempeña en el Conicet y busca encontrar una cura para el cáncer. Y que se llevó nada menos que medio millón de pesos gracias a sus conocimientos.

"Vamos a jugar por 500 mil pesos, por medio millón de pesos, es mucha plata. La verdad que valoro mucho tu empuje, tu garra, tus ganas, el ir para adelante, el querer cambiar las cosas. Quinientos mil pesos, estamos cerca de ganar una fortuna. Estamos digo porque es para todos lo que están haciendo ustedes. ¿En quién pensás en este momento, en alguien en especial?", le preguntó Santiago del Moro.

"No, estoy pensando en lo que vamos a poder hacer", respondió ella, quien minutos antes había reconocido que quería destinar el dinero ganado a su investigación.

investigadora conicet

"¿Te emocionás por qué, por el sacrificio, por los no, por la adversidad?", indagó del Moro.

"Y, porque está difícil. Y uno le pone mucho, es mucho esfuerzo", relató en medio de la emoción.

Luego llegó el momento de la verdad cuando el también conductor le preguntó: "¿qué famoso certamen de belleza tuvo como primera ganadora a Miss Suecia en 1951?".

Con decisión, y luego de apelar al consejo de una persona de la tribuna, la mujer respondió "Miss Mundo", y, tras el suspenso de rigor, encontró la respuesta que esperaba: "¡Es correcta!".

investigadora conicet 02

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", explicó la bióloga marina, madre de tres hijos adolescentes.

"Cuando los chicos eran más chicos era más desafiante. Ahora están más grandes, son un amor. Ellos están contentos de tener una mamá que trabaja y hace lo que ama de una manera apasionada", relató la mujer, quien, ya sin la opción de los comodines prefirió retirarse con el medio millón de pesos ganado antes que arriesgarse a responder por 750 mil.