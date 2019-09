Fue al hospital por una tos y le hicieron una amputación múltiple

Una mujer fue a un hospital por una tos y terminó con la amputación de sus piernas, el brazo izquierdo y cuatro dedos de la mano derecha. Este llamativo episodio se registró en la localidad de Merthyr Tydfil, en Gales.

Se trata de Jayne Carpenter, una exenfermera de 51 años, quien sufrió una infección y posterior sepsis, que obligó a que tuvieran que amputar las partes antes mencionadas.

Al principio, los médicos creyeron que podía tener neumonía, sin embargo, la mujer cayó en coma, revelando la difícil situación.

Con el paso del tiempo, los médicos le dijeron a su esposo que Carpenter moriría a menos que sufriera una amputación cuádruple.

"Ha sido completamente devastador y ha cambiado mi vida. Tener sepsis es algo que nunca predices que te sucederá. (...) No he dejado que me derrote, pero tengo mis momentos oscuros", señaló Carpenter.

Jayne relató que comenzó a tener una tos muy fuerte, acompañada de una flema de color oscuro.

La mujer creía que solo era un virus y no le dio importancia, hasta que al día siguiente, tenía falta de aliento y no podía caminar. y nueve semanas después, sufrió la amputación de sus extremidades.

"Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve y la capacidad de hacer muchas de las pequeñas cosas que dan por sentado, como poder nadar. No puedo ponerme mis propias joyas, confío en que mi esposo se ponga mis zapatos, me quita la feminidad (...) Trato de hacer todo lo que puedo pero tengo que pedirle a Robert que haga muchas cosas, ha sido una verdadera roca", señaló la mujer.