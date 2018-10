Figuraba como empleada estatal en Mendoza pero trabajaba como modelo en Miami

Una modelo mendocina que vive desde 2011 en Miami, Estados Unidos, figuraba como empleada del gobierno de Mendoza, situación que salió a la luz el pasado jueves, cuando se firmó la cesantía.

La propia Bárbara Muriel Córdoba salió a desmentir las versiones y aseguró que no percibe el sueldo estatal desde 2011.

En 2011 se abrió un sumario a Bárbara Córdoba por reiteradas inasistencias sin justificar. Si bien dejó de cobrar en 2014, aún figuraba como empleada hasta que, en agosto pasado, se resolvió su cesantía por violación del Estatuto del Empleado Público. El pasado jueves, el gobernador Alfredo Cornejo finalmente firmó el decreto.

Córdoba ocupaba el cargo de administrativa clase 3 en la exsubsecretaría de Trabajo y Seguridad Social. Luego trabajó como conductora de televisión, actriz y participó en reality shows de distintas partes del mundo, pero la fama le llegó cuando la vincularon sentimentalmente con el futbolista Rúrik Gíslason, de la selección de Islandia.

"Si el gobierno funcionara bien no resolverían en 2018 algo del 2011. No es mi culpa eso", se defendió hoy la modelo, quien aseveró que no cobra su sueldo desde 2011 y dijo que jamás presentó su renuncia por "el odio que le tenía al gobierno".

"Me fui cuando Celso Jaque era gobernador, era un gobierno asquerosamente peronista. Me dio gastritis por las marranadas que estaban haciendo", sostuvo.