Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, dio hoy su versión y primera entrevista luego de que el martes se hiciera pública una denuncia en su contra por abuso sexual de una menor de 14 años, que es hermanastra de Sofía Colasante, la madre de su hija.

"Sé que soy inocente y que las cosas se pagan", dijo al defenderse Pettinato, de 26 años, que recalcó que el objetivo de la denuncia que realizó la madre de la supuesta víctima es obtener dinero.

Luego de que se hiciera pública una denuncia en su contra por abuso sexual simple, Felipe Pettinato rompió el silencio este mediodía en el programa Confrontados.

"Me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo dirá mi abogado y la fiscalía. Yo estoy a disposición de la justicia. De todas maneras no me llamaron a declarar, pero si lo hacen, allí estaré", aseguró este mediodía el joven bailarín en el programa "Confrontados", que se emite por Canal 9.

Se mostró sorprendido por la acusación y afirmó que "soy un blanco fácil porque han manchado el apellido Pettinato". Y también emparentó su situación con la de su ídolo, Michael Jackson. "Al apellido Jackson también lo ensuciaron aunque es inocente de todos los cargos".

La denuncia fue realizada por la madre de la adolescente, quien en ese momento tenía 14 años y era hermanastra de la actual pareja de Pettinato, Sofía Colasante. Según consta en la presentación, la mujer asegura que él habría tocado a la menor en sus glúteos y vagina, mientras ella estaba recostada en un sillón.

"Hay ciertas cosas de las que no puedo hablar porque desconozco la acusación. No es verdad que me junté con la madre de la chica que hizo la denuncia. Le dije: 'Si yo hice eso te pido mil disculpas de corazón. No me consta', y eso fue todo. Me dio un abrazo y me pidió que no se rompa la relación. Son gente que no conozco", señaló. Y agregó: "La verdad que no me acuerdo mucho si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir. No sé. Puedo garantizar y jurar porque se muera mi hija, Juana Michela: yo soy inocente".

"¿Si esto destruyó la familia? No lo sé. Lo que sé es que plantearon una cosa que no es un crimen ni es lo que se dice que es. Me chocó mucho, y a las hermanas de Sofía también. Once años viviendo con esa gente. Después de esa noche no las vi más", continuó.

"He compartido la cama con las hermanas de Sofía, el mismo colchón. Es feminista a muerte, lleva el pañuelo verde con orgullo a todas partes y quien más me defiende, Jimena. Toda la familia me defiende. Honestamente no sé nada. Sé que soy inocente. Las cosas se pagan. No tengo idea qué va a decir esta mujer en cámara Gesell, que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimientos y sin odios. Yo no hice nada malo".

Felipe contó que había hablado con su padre, Roberto Pettinato, pero no reveló nada sobre el encuentro. "Cuando me enteré de lo que pasaba, pensé en subir una historia a Instagram porque con esto no me van a chantajear. Quieren hacerme daño y obtener dinero", finalizó.