Esta mañana en el canal A24, Eduardo Feinmann comparó una escena protagonizada por Luisana Lopilato de la película "Los que aman, odian" que, según su visión, es similar al video mediante el cual Thelma Fardin hizo pública su denuncia penal por violación contra Juan Darthés.

"'Los que aman odian' es la película, del 2017, protagonizada con Guillermo Francella y Luisana Lopilato en un rol que todo el mundo que sabe de cine dice 'la verdad se lució'", dijo el periodista.

"Lo que llama la atención es que una de las escenas de la película es idéntica al video que hizo Thelma Fardin. Pero idéntico. Parece que el guionista saco...porque es idéntica la escena, la verdad es muy impresionante", agregó.

Feinmann comparo el video de Thelma

Sin embargo dejó en claro que "esto es solamente información, no es opinión. Esto no tiene nada que ver con que Darthés no haya violado. Esto no indica que Darthés es inocente, y Thelma es inocente, no estoy diciendo eso, simplemente es mostrar cómo se hizo la denuncia de Thelma Fardin".





Tras compartir las imágenes, de la secuencia en la que el personaje de Lopilato lleva adelante la lectura de una carta, Feinmann sentenció: "Para mí es una copia impresionante. Pie de la cama, las dos lámparas atrás. Alguien que cuenta llorando lo que ha vivido. Qué se yo, cada uno de ustedes saque sus conclusiones".

Días atrás ella publicó un agradecimiento al equipo que realizó el video: "Gracias infinitas a este grupo humano", escribió en su cuenta de Instagram.