Faltan insumos para cirugías cardiovasculares y deben postergar operaciones

Lo denuncia el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares. Los materiales son importados y no están ingresando con normalidad

Oxigenadores, catéteres, vías, dispositivos para derivación coronaria (shunts), jeringas y suturas percutáneas están entre los productos importados faltantes. En la Secretaría de Comercio indican que “hay coordinación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para priorizar importaciones de insumos médicos y medicamentos”, al igual que la energía. Pero los cardiocirujanos ven otra cosa. Faltan elementos, y las firmas importadoras informan que no les autorizan los dólares para traerlos.

Los pedidos de reposición de los materiales descartables esenciales para ese tipo de intervenciones se hacen cada semana o cada quince días, cuando antes eran mensuales, lo que permitía planificar las cirugías a largo plazo. Y la disponibilidad de esos insumos no es suficiente como para que los equipos puedan cumplir con las operaciones programadas. El colegio de cirujanos cardiovasculares advirtió en los últimos días que esta situación, de no solucionarse, puede poner en riesgo la vida de los pacientes. No es la primera vez que el sector de salud sufre la falta de medicamentos o materiales vitales. Durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner, (2007/15), la Secretaría de Comercio limitaba de facto el ingreso de bienes importados y esto provocó faltantes de medicamentos vitales para muchas patologías crónicas.

El doctor Nigro, en diálogo con el canal TN, explicó que los faltantes se dan también en stents, endoprótesis, válvulas cardíacas y materiales descartables para estas complejas operaciones. Y admitió que estaban postergando cirugías. Las piezas provienen de EEUU, Unión Europea y también de China, señaló. Pero el ingreso se ralentizó en estos meses, en especial luego de octubre y ahora se han debido postergar cirugías.

Esto, de acuerdo con profesionales de instituciones con gran volumen de cirugías, no ocurrió ni siquiera durante la crisis de 2001. “Estamos rozando un escenario que nos obliga como colegio profesional a salir a advertir lo que está sucediendo. En la atención de la salud, en especial en áreas como las cirugías cardiovasculares, no se puede esperar a abrir la última caja para actuar. Hay que tener previsión”, dijo Nigro.

La circulación extracorpórea

La circulación extracorpórea permite cirugías de gran complejidad. Esta técnica creada en los años 50 en los EEUU, es fundamental para la mayoría de los procedimientos de cardiocirugía. Consiste en establecer una conexión entre arterias y venas principales del paciente y una máquina que recibe la sangre que llegaría al corazón, la oxigena y la impulsa, con presión, a la red arterial del organismo. Hace las veces de los pulmones (oxigenación) y del corazón (impulso de la sangre con presión). Gracias a la circulación extracorpórea se puede parar el corazón, seccionar algunos de sus tejidos (aurículas, ventrículos) y trabajar en su interior, es lo que se conoce comúnmente como “cirugía a corazón abierto”.