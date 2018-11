Facebook e Instagram se cayeron y los usuarios se quejan en Twitter

No es una fácil para Mark Zuckerberg. Una nueva falla afecta a las redes sociales Facebook e Instagram que se volvieron a caer y no se puede ingresar a las plataformas. Las fallas no se concentran en una región en particular, sino que afectan a cuentas de todo el mundo.

Si bien se desconocen todavía las causas del error, un usuario indicó que se puede deber a un colapso en los servidores de la empresa en Sudamérica.

Como sucede cada vez que se cae la plataforma, los usuarios se van a Twitter a burlarse de la red social.