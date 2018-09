Facebook e Instagram experimentaron fallas a nivel mundial

Las redes sociales Facebook e Instagram experimentaron fallas a nivel global de las que, hasta el momento, se desconoce su origen pero que provocaron que la conexión a ambos servicios reportara errores en gran parte del mundo.

Si bien todavía no hay una explicación oficial, son muchos los usuarios que utilizan otras plataformas (principalmente Twitter) para quejarse de la caída de ambos servicios. Si bien los inconvenientes parecían haberse solucionado, Facebook continuaba mostrando algunas fallas en su funcionamiento.

El servicio especializado en reportar fallos de páginas web, redes sociales y operadoras de telefonía, entre otros, Downdetector, mostraba los mapas del mundo en los que tanto Facebook como Instagram estaban registrando más problemas.

También hubo usuarios que, aunque podían acceder al servicio, aseguraban que éste no se prestaba con normalidad, registrándose lentitud al cargar páginas o navegar entre las distintas funcionalidades. Por ejemplo, no se cargaban correctamente las fotografías y los vídeos, y no se actualizaban las publicaciones, tal y como señalaron algunos usuarios.