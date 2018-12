Expulsaron a un alumno de un colegio salteño por declararse homosexual

Un alumno de cuarto año de una exclusiva escuela católica de la capital de Salta denunció que fue expulsado de la institución por declararse homosexual, lo que también le provocó el acoso piscológico de compañeros y autoridades.

Eso fue lo que contó su hermana que, indignada con la situación, decidió publicar una carta abierta en la que acusa al colegio Colegio Santa María, de Salta, de tolerar y promover conductas homofóbicas.

Santiago, alumnos de cuarto del Santa María, usó una pulsera con los colores de la bandera del orgullo gay, lo que llevó a que algunos profesores se ofrecieron a "curarlo" de su homosexualidad. El episodio fue una bola de nieve en la que el colegio no dio marcha atrás sino todo lo contrario: cuando los compañeros de Santiago usaron la misma pulsera en solidaridad, fueron sancionados. Y cuando el resto del curso apoyó a Santiago en las redes sociales, la institución invitó a los alumnos que no estuviesen de acuerdo con sus "cánones religiosos" a que no renueven la matrícula en el Santa María en 2019.

"El compañerismo está penado acá. La diversidad también. La homosexualidad también", escribió Martina, hermana de Santiago, en su carta abierta.

Dijo que por primera vez sintió "una furia contundente, una fuerza radical, vandálica", y fantaseó con que "el Colegio Santa María amanezca con su pulcra y blanca pared de la calle Coronel Suarez decorada por la palabra HOMOFÓBICOS", lo cual "definitivamente hubiese despertado un par de murmullos, y sabemos que en Salta no hace falta más que eso para formar una imagen, la imagen que se merecen, por supuesto", indicó.