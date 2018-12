"Si este director estuviera vivo lo denunciaría", aseguró De Dominici, en un video que difundió el programa "Intrusos", de Jorge Rial, y se sumó a su colega Thelma Fardín, quien reveló que fue violada por Juan Darthés cuando estaban de gira en Nicaragua con la obra "Patito Feo".

Según De Dominci, un realizador fallecido la invitó a tomar cocaína, le pidió que se quedara con los pechos desnudos para sacarle una foto y después la persiguió telefónicamente y la maltrató.

Eva de Dominici denuncio acoso



El relato de la actriz de "La fragilidad de los cuerpos" detalló que con 16 años, mientras hacía su primer papel cinematográfico, el director del filme se ofreció a llevarla a su casa en automóvil y en el camino se detuvo en su productora y la hizo bajar.

"Cuando me llevaba a mi casa me dijo que tenía que pasar a su productora a buscar algo y seguíamos pero cuando llegamos, estaciona y me dice que me baje, que teníamos que leer un poco más el guión", relató la actriz, que hoy tiene 23 años.

"Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato"

De Dominici contó que el hombre "agarra una bolsa muy chiquita en la puerta de la productora y subimos a su oficina y en vez de agarrar el guión, agarra una lapicera Bic, le saca la tinta y la tapita y aspira lo que había sacado de su bolsita".

"'Es alita de mosca -me dice-, la compramos entre cuatro, es carísima, es high level, la toma Brad Pitt, no te hace nada, es más, te saca lo mejor de vos, te da creatividad para componer, ¿querés?'", recordó.

"Me dijo que me quería sacar una foto en tetas porque en la película él tal vez iba a querer que en un plano las muestre, y quería ver el tamaño y la forma", añadió la actriz.

>> Leer más: Fernanda Iglesias denunció que Pettinato la acosó en un camarín

Asimismo, contó que la denuncia de su colega Thelma Fardín, quien denunció que el actor Juan Darthés la había violado, fue "antes y un después" en la situación de las mujeres en relación con el acoso sexual y que le dio coraje para contar su historia.

"Lo que Thelma hizo fue cobrar valor y transformar en valor en un cambio para siempre", aseguró De Dominici, quien admitió que "había naturalizado todas las situaciones de abuso de poder que había vivido viniendo de los hombres, entre ellas, las de este director".

"Había naturalizado hasta el miedo e incomodidad que sentí en ese momento. Nunca le conté esa situación a mis padres porque tenía miedo de que armen un quilombo fatal y perder mi trabajo", reflexionó De Dominici.

>> Leer más: El exnovio de Thelma Fardín complicó más a Juan Darthés

"Naturalicé el abuso de poder de un adulto hacia una menor en un ámbito laboral, naturalicé el acoso y el maltrato, pero hoy después de lo que pasó el martes si este director estuviera vivo lo denunciaría, y junto a Actrices Argentinas eso es lo que queremos, que te animes, siendo mujer, hombre, cualquier sexo, que te animes a contar, que no naturalices ninguna situación de maltrato, que te saques la mierda de adentro y que le hagas un favor a futuras posibles víctimas", acotó.

La carrera actoral de De Dominici arrancó de niña, dado que con 11 años trabajó en la serie televisiva "Chiquitas sin fin", con 12 y 13 en "Patito feo", donde compartió la grabación con Juan Darthés y Thelma Fardín.

La actriz Eva De Dominici denunció hoy, a través de un video difundido por televisión, que fue acosada sexualmente por un director de cine cuando tenía 16 años, aunque evitó dar el nombre del acosador, si bien aclaró que está fallecido.