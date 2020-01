"Hartx de esta gente", se manifestó Estanislao Fernández, al cuestionar la actitud de un turista en un balneario de Playa Grande, en Mar del Plata, que insultó a un grupo de homosexuales. El hijo del presidente también se enfrentó a quienes apoyaron al hombre homofóbico: "Métanse estos mensajes en el orto".

Estanislao, conocido en las redes como Dyhzy, publicó en sus Historias de Instagram: "La homofobia no se tolera".

"Chicxs, porfa no me respondan la historia del homofóbico diciéndome que «es un puto reprimido» o que «tiene la cola llena de dudas». No se metan con la sexualidad de la gente", dijo, además de añadir: "A mí no me interesa su intimidad o lo que le guste".

El youtuber salió de esta manera al cruce de un video donde se ve a un hombre en el balneario Ocean Club que enfrentó a un grupo de gays al grito de: "Me molestan los putos, son unos kirchneristas mierda".

El hijo del presidente posteó además que "el problema no es si sale o no del clóset", sino "esa reacción es violenta, y la violencia contra lxs LGBTTTIQQA+ es lo que ha causado todas las muertes de hermanxs. Ellxs se meten con nuestras sexualidades y/o géneros porque son violentxs. No seamos igual de violentxs".

Y manifestó: "La lucha es para que les que ya salimos del clóset podamos vivir en paz y que de esa forma más gente deje de tener miedo de salir".

>> Leer más: Estanislao Fernández reaccionó tras ser discriminado

En respuesta a una mujer que le escribió que "Dios creó al hombre para que sea hombre y a la mujer para que sea mujer", Estanislao publicó: "Ninguna institución, religión o creencia es excusa para justificar la violencia. No me importan tus creencias porque a vos no te importa mi existencia".