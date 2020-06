"Están lucrando con la imagen de mi padre", se quejó Humberto Grondona

Humberto Grondona, hijo del fallecido presidente de AFA, Julio Grondona, hizo su descargo respecto de las recientes imágenes dadas a conocer en la serie “El presidente”, donde se cuenta la historia detrás del Fifa-Gate, y afirmó que siente “enojo, porque están lucrando con la imagen” de su padre.

“Hay cosas que no son reales en esa serie, pero lo que muestran del velorio de mi papá es cierto, porque durante el mismo los dirigentes de Conmebol se repartían cargos y no disimulaban. Venían en grupo”, afirmó el entrenador.

Advirtió que “todo tiene un límite. El error se paga caro y por eso vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. No es un tema económico, sino de moral. No lo hacemos para parar la serie. Por lo menos hubieran consultado, firmábamos un papel si estábamos de acuerdo y no decíamos nada. Le vamos a mandar una carta documento a las tres productoras y a la plataforma”.

"El presidente", la nueva serie original de Amazon Prime Video, está protagonizada por el colombiano Andrés Parra (quien interpretó a Pablo Escobar en "El patrón del mal") y Luis Margani, el argentino conocido principalmente por "Tumberos" y "Costumbres argentinas", que se metió en la piel del controvertido personaje de Julio Grondona.