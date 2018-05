Esmeralda Mitre le respondió la carta a Cohen Sabban

Luego de la carta de disculpas que el ex titular de la Daia, el rosarino Ariel Cohen Sabban, envió a Esmeralda Mitre por su denuncia de acoso sexual, la actriz respondió hoy por Twitter que "a pesar del sufrimiento" ha decidido "dar por terminado el episodio".

"He recibido una carta del señor Cohen Sabban en la que me pide perdón por lo que ha pasado", comienza la respuesta que Mitre publicó a través de su cuenta de Twitter.





"A pesar de todo mi sufrimiento, como no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza he decidido dar por terminado el episodio y mirar hacia adelante", escribió la actriz.

Y para concluir añadió que "la desagradable circunstancia que me tocó vivir no altera la alta estima que tengo por la comunidad judía y sus instituciones".

Esta mañana se había difundido una carta de Cohen Sabban en la que se disculpaba con Esmeralda Mitre por "toda la angustia y mortificaciones" que sufrió y admitía estar "devastado animicamente".

"Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida. Estoy devastado animicamente", había escrito el ex titular de la Daia, acusado de presentarse en el departamento de la actriz para pedirle dinero y acosarla luego de que ésta realizara polémicas declaraciones sobre el Holocausto.

Todo comenzó a partir de los dichos de la actriz minimizando el Holocausto al señalar que "dijeron que eran seis millones (las víctimas) pero quizás no eran tantos".

Tras las críticas que recibió, la actriz pidió disculpas públicamente y fue citada por la Daia a una reunión en las oficinas de la institución.

Luego de ese encuentro, Cohen Sabban le solicitó una reunión privada, que se concretó en el departamento de la mujer, y fue en ese lugar donde según Mitre fue acosada por el ex titular de la DAIA, según sus propias declaraciones.

Tras el episodio, Cohen Sabban fue reemplazado al frente de la DAIA por Alberto Indij, que sostuvo días atrás que "si no existe evidencia" no va a "tirar al escarnio a una persona" en referencia al ex dirigente de la comunidad judía.