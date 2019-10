Esmeralda Mitre protagonizó un momento de furia durante un programa de televisión. Invitada en el ciclo "Involucrados", tuvo un fuerte cruce con el actor Gerardo Romano, a quien acusó de haber intentado seducirla "degeneradamente" cuando ella tenía 16 años.

La actriz ya se había mostrado irritada desde el inicio de la nota, ya que sentía que no podía opinar. Los dos artistas habían sido invitados al piso para hablar sobre el debate presidencial del domingo. Al tener una ideología opuesta, se esperaba que entre ambos surgiera algún roce, pero nadie tenía previsto que la mediática denunciara un episodio acoso sexual.

El detonante surgió cuando Esmeralda se mostró visiblemente molesta porque -según ella- no le daban la palabra. "¿Me van a dejar hablar alguna vez desde que llegué? Si no, me voy, ¿para qué vine si no pude meter bocado? Hablen ustedes, genial, los escucho todo el programa”, se quejó.

El protagonista de "El marginal" retrucó que él sería el encargado de irse del estudio. "No quiero compartir el programa con una negacionista", aseveró en referencia a los dichos del exmarido de la actriz, Darío Lopérfido, que argumentó que durante la dictadura no hubo 30 mil desaparecidos.

Para sorpresa de los panelistas, Romano se levantó de la silla y se fue. Sin embargo, Esmeralda se defendió y aclaró que esa lectura la había hecho su expareja y no ella.

Apenas el actor se retiró del estudio, la actriz redobló la polémica al asegurar que Romano la había invitado a salir cuando ella era adolescente. "Cuando Gerardo hacía clases de teatro y me hacía ojitos para salir conmigo cuando yo tenía 16 años. Me acuerdo, cuando reemplaza a Norman Briski. Un beso, Gerardo", disparó sin filtro.

Embed Gerardo Romano fue un oportunista al que me levanté a saludar cuando entré al piso de involucrados, y después al aire se levanta y se va para tildarme de negacionista cuando en todo caso si alguien habló de eso es mi ex marido. — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019

Naiara Awada, que también estaba presente en el ciclo, le pidió que se tranquilizara. Pero Esmeralda abandonó la entrevista en vivo. Estaba tan enojada, que un técnico tuvo que frenarla para sacarle el micrófono.

Embed Estos son los que se dicen feministas. Y nadie defendió. Para no largarme a llorar me levanté y me fui. #Involucrados — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019

Menos de dos horas después, la mediática se descargó a través de su cuenta de Twitter. "Jamás me sentí tan maltratada en un canal como hoy, que cuando un hombre me atacó injustificadamente, no me defendieron. Me humillaron y me criticaron cuando me fui y lo justificaron a él", arremetió.

Embed Fui maltratada por un hombre que cuando tenía 16 años me invitaba a salir mientras me daba clases de teatro. En el piso de @involucradostv en @AmericaTV nadie me defendió. @actrices_arg me van a defender? Fui increpada por algo que yo no dije. — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019

En esa misma línea, apuntó contra los panelistas de Involucrados que -según ella- la trataron de "intolerante". "(Romano) me acusó de algo que no hice y encima tras decirlo se fue", recalcó indignada por situación.

Embed Gerardo Romano sabía perfectamente que yo estaba invitada especial en el piso de @involucradostv.La que no sabía que estaba el, era yo. Yo lo saludé a Gerardo Romano y el fue para tener prensa por que no la tiene. Llegó, me acusó y se fue. @AmericaTV — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 21, 2019

Su momento de ira también incluyó al colectivo de Actrices Argentinas, ya que ni bien se fue del programa, Esmeralda las etiquetó en Twitter para comentarles lo que sucedió. "¿No me van a defender? Fui increpada por algo que yo no dije", concluyó.