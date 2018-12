Thelma Fardín, la actriz que denunció a Juan Darthés por violación, reflexionó sobre el rol que le tocó ocupar en el movimiento de mujeres y pidió no ser etiquetada como una "heroína" al considerar que lo importante es poner el foco en que se trató de una acción colectiva de "una mujer acompañada por muchas mujeres, sin la necesidad de un hombre".

Pero aclaró: "Esto no es contra los hombres, sino contra el mandato de la masculinidad". Respecto a si tiene algo para expresarle a Darthés, indicó: "No tengo nada que decirle. Yo ya hablé, dije lo que tenía que decir y encima fui escuchada"

Por otro lado, señaló que tanto su madre como quienes fueron sus compañeros de elenco durante la gira en la que fue abusada "no tenían obligación" de darse cuenta de la situación. Y agregó: "Justamente el peligro está porque no viene con un cartel, es algo que no se ve".

Thelma reveló que su madre al día de hoy todavía "siente mucho la culpa" de no haber percibido que su hija había atravesado un episodio tan traumático como un abuso sexual.

Entrevista A Thelma Fardin En Debo Decir



"Para mí es muy difícil convencerla de que no es su culpa y sacarle esa mochila. Ella es mi primera fuente de inspiración", afirmó. También relató que cuando finalmente pudo contarle lo ocurrido, la revelación "la partió al medio".

Fardín, y todo el colectivo de mujeres, señalaron que más allá de las vivencias y emociones personales, es importante poner énfasis en la cuestión política para lograr verdaderos cambios en la sociedad.

"A nivel público necesitamos justicia, el perdón entra en el terreno de lo privado", reflexionó.

Aunque también reconoció que todavía queda mucho por avanzar. Por ejemplo, hizo referencia al hashtag "#YotecreoJuan" que comenzó a circular tras la denuncia en apoyo a Darthés. "Me duele porque tal vez tienen alguien al lado (que sufrió un abuso) y con este hashtag no le van a poder contar", opinó.

"Yo hablé y encima fui escuchada. Yo tengo un plus que no todos tienen, no todos son escuchados", aclaró.