Encuentran el cadáver descuartizado de una joven que estaba desaparecida en Neuquén

El cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde el jueves pasado fue hallado por pescadores en la ribera del Río Limay, a la altura del paraje China Muerta, a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén, informaron fuentes policiales y judiciales.

La víctima fue identificada por los investigadores como Laura Cielo López (18 años), quien residía en Plottier y de quien no se sabía nada desde el jueves a la noche.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, y el jefe de la Policía provincial, Rubén Tissier, ofrecieron hoy una conferencia de prensa en la que aseguraron que la autopsia a los restos encontrados determinaron que presentaba “dos fracturas de cráneo” y “mutilaciones”.

“Es un hecho brutal que tenemos que investigar y tenemos que esclarecer para darle una respuesta a la sociedad, y particularmente a la familia de la víctima”, manifestó Gerez.

De acuerdo a los datos obtenidos, la última vez que se la vio con vida a la chica fue el jueves último, cuando concurrió a la escuela, y desde entonces sólo se registró “un contacto” telefónico con sus familiares la madrugada del viernes.

Ese mismo día, la familia se presentó ante la policía para alertar sobre la desaparición de la joven, por lo que en las primeras horas del sábado se activaron los protocolos de actuación para hallarla.

El informe preliminar del médico forense que realizó la autopsia arrojó que “al menos el cráneo tiene dos traumatismos y dos fracturas”, lo cual “es importante para ir determinando la causa de la muerte”.

“Hay que analizar la fauna cadavérica para poder determinar cuánto es el tiempo desde el hallazgo hacia atrás que estuvo muerta la víctima”, explicó Gerez en la rueda de prensa.

El hallazgo se produjo ayer en horas de la tarde y la principal pista sobre la que se trabaja es la de un femicidio, dijeron los voceros.

El fiscal general adelantó que mediante una resolución que firmó hoy, dispuso que la fiscal de Violencia de Género y Doméstica, Carolina Mauri, junto a la asistente letrada Eloisa Müller y el asistente letrado Matías Cabezas, se sumen al trabajo que está realizando la fiscal del caso Sandra Ruixo, bajo la coordinación del fiscal jefe Juan Agustín García.

“Por el momento no hay personas demoradas. No voy a responder si hay sospechosos o no, porque eso forma parte de la investigación. Estamos trabajando en distintas líneas como suele ocurrir en estos casos. Nada se descarta en materia de investigación”, dijo el fiscal general.

Por su parte, el jefe de la policía Tissier indicó que el hallazgo de los restos de López se registró ayer en horas de la tarde cuando una llamada alertó sobre la visualización de “algún elemento o parte del cuerpo”, por lo cual se activó inmediatamente todo el aparato investigativo.

Al ser consultado por el estado en el que se encontraba el cuerpo de la joven, el jefe de la Policía confirmó que “presentaba algunas mutilaciones”.

“Estamos trabajando con todos los medios y recursos al alcance de la mano, incluso también con la ubicación de distintas cámaras que pudieron haber registrado algún paso en algún determinado horario de la víctima o su victimario”, contó.