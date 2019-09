Claudio Paul Caniggia decidió hablar tras las declaraciones de Mariana Nannis que lo acusó de violento y de haber perdido un embarazo por culpa de él.

Si bien en una primera instancia, el exfutbolista había preferido no hablar con los medios y limitarse a publicar unos mensajes en las redes sociales, ahora fue por más y en un audio dijo que la madre de sus hijos "está fuera de sus cabales hace años" y que él "nunca le pegaría a una mujer".

Recién este domingo Caniggia le envió un audio al periodista Diego Esteves. En el programa de América "Infama Recargado", donde trabaja como panelista, reprodujo el mensaje, en el que exfutbolista aseguró que todo lo que dijo Nannis es falso y que detrás de sus acusaciones hay cuestiones "personales".

"Es un acto cobarde que un tipo le pegue a una mina. Así como siempre digo que no soy ningún santo, no soy María Teresa de Calcuta, pero te digo la verdad. Es una locura lo que estuve escuchando estos días en varios programas, en donde opinan como si lo que alguien dice fuese lo que pasó, sin ningún tipo de pruebas", señaló Caniggia en el mensaje.

Mariana, la ex mujer de Mauricio, habló con #INFAMA tras los dichos de Mariana Nannis en el living de Susana pic.twitter.com/RWlGMHM8Ph — Pia Shaw (@PiaShaw) September 1, 2019

Y siguió: "Aparte, simplemente (lo que dijo Nannis) es para ocultar otros intereses que son más bien personales. Yo soy el primero que dice que hay que condenar este tipo de conductas de un tipo que le pega a una mina. Me parece una barbaridad y me parece legítimo condenarlo. Sea quien sea. Pero esto es una falsa acusación por intereses personales que son de otro tipo. Esa es la pura verdad".

El abogado de Nannis, el doctor Juan Manuel Dragani, contó en el programa de América que Caniggia cambió las claves de sus cuentas bancarias y que su clienta no puede acceder a su dinero: "La semana pasada esperábamos que Claudio arribara a la Argentina porque, obviamente, el trabajo del doctor Burlando se ve limitado si no tiene a su cliente aquí para suscribir un eventual convenio. Al día de hoy Mariana no solamente no tiene acceso al dinero del patrimonio de la sociedad conyugal, sino que no tiene el dinero de sus cuentas porque él cambió todas las claves".