En Cambridge ahora también eligen a la mejor cola

Otros concursantes del certamen "Best Bum".

La Universidad de Cambridge, no hace mucho elegida como la mejor casa de altos estudios del mundo, que albergó en sus aulas a los más destacados científicos, escritores y políticos, con nombres como Francis Bacon, Lord Byron, Isaac Newton, ahora es noticia por... el concurso de las mejores colas de sus estudiantes.

En rigor, justo es mencionarlo, el certamen no es parte de la currícula de ninguna de las carreras de Cambridge, sino que la revista "The Tab", publicada por la prestigiosa universidad británica, organiza todos los años la competencia "Best Bum". ¿En qué consiste? Fácil: los alumnos envían fotos de sus traseros con el requisito de que se trate de imágenes tomadas dentro de la institución.

Lo original de la edición 2017 es que la ganadora está lejos de los "cánones de belleza" que impone la sociedad actual. Por el contrario, la mejor cola de este año es un canto a la diversidad y la aceptación. La propia Vita (el apodo por el que se conoció a la gran campeona) describe a sus nalgas y muslos como "considerables", y dijo que ya era feliz por liberarse de sus prejuicios y participar, ya que jamás esperó ganar.

Lo único que se conoce de la vencedora (además de su trasero) es su apodo y que es una estudiante de derecho del prestigioso GOnville & Caius College de Cambridge, que se llevó el 24,32% de los votos del jurado.

Y sus declaraciones. Vita dijo que superó una etapa de angustia y autocrítica, en la que la pasó muy mal por un motivo en particular: "Los pozos de mi cola y mis muslos bastante grandes". Pero logró superar sus traumas y participar del concurso representó algo así como la victoria sobre los prejuicios. "Mi madre siempre me dijo que esos bienes dejarían de ser una fuente de vergüenza y se convertirían en un motivo de orgullo", aseveró.