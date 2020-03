Con una gran presencia de adolescentes, miles de personas se movilizaron ayer al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, en el marco del Paro Internacional Feminista. Muchas de estas mujeres lucieron emocionadas, con lágrimas en sus ojos, carteles con fotos de amigas que fueron asesinadas por sus parejas, en el contexto de tempranos noviazgos violentos que les impidieron estar allí marchando con ellas.

Es el caso de Painé (16), cuya mejor amiga, Emilce Ayala, fue asesinada el 29 de agosto del año pasado cuando tenía apenas 15 años por su novio Tobías, de 19, en la casa de los abuelos del chico en Isidro Casanova.

El cartel, junto a una foto de ambas, rezaba: “Amiga. Te amo hoy y siempre. Justicia por vos y por todas”. Las jóvenes cursaban juntas el cuarto año en la escuela Nº 7 de Isidro Casanova.

“Su ex novio era muy tóxico: hubo hechos de violencia en la escuela y lo que suponemos las amigas es que él la esperó en la esquina de la casa por donde pasaba siempre para ir a gimnasia. Muchas veces él la interceptaba, por eso yo siempre le decía que fuera antes a mi casa, así íbamos juntas. Pero ese día yo le dije que no me sentía bien para ir”, contó.

“Creemos que él se la llevó a la casa de los abuelos porque la mató ahí y después la llamaron a la mamá de mi amiga y le dijeron que Tobías «se mandó una cagada», que vaya rápido”, contó. El panorama al llegar fue desolador.

“Ella tenía la cara desfigurada, la mandíbula quebrada y con toda la ropa rota”, relató entre llantos. La adolescente destacó la sororidad de muchas chicas desconocidas con las que compartió el espacio de la marcha, que la vinieron a abrazar sin conocerla cuando la vieron llorar por su amiga.

“Apenas llegamos me puse muy mal, me puse a llorar y vino un grupo de chicas que nos preguntaron qué nos pasaba y nos abrazaron”, contó. “Siento que éste es el compañerismo que falta en todos lados, porque acá estamos todas juntas para luchar por eso, pero no sólo necesitamos que sea acá, sino todo el tiempo, en todos lados”, resaltó.