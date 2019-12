El video viral de una docente que encontró un original método para enseñar anatomía

Una maestra española del nivel primario apeló a un original método para enseñarles a sus alumnos cómo son los órganos internos y músculos de los humanos.

Verónica Duque tiene 43 años y encontró la fórmula para captar la atención de los niños y niñas de su clase. Utilizando un traje de baño que había visto "por casualidad" en una tienda online, la docente -que dicta clases de Lengua Española, Inglés, Arte, Ciencias Sociales, Natural en la clase de 3ºB del Colegio María Teresa Íñigo de Toro, en Valladolid-, sorprendió a los niños de 8 y 9 años al sacarse la bata y mostrar los órganos y los músculos del cuerpo humano en 3D.

"Siempre estamos pensando en cómo hacer las clases más motivadoras, pues pensé que no estaría mal. A los niños les cuesta mucho imaginar las cosas en tres dimensiones por mucho que lo vean en vídeos o libros. Me pareció buena idea y me compré las dos piezas de las mallas en septiembre. El disfraz lo he tenido guardado en el armario hasta que me tocó dar este tema el lunes en la clase de naturales”, comentó la maestra al diario La Vanguardia.

Junto a Verónica llegó Margaret, un busto con órganos internos desmontables. "Fue quitarme la bata y los niños se pusieron a chillar. Les impactó. Me inventé que me habían quitado las costillas y la caja torácica igual que a Margaret y que les íbamos a enseñar lo que tenemos por dentro".

Embed Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer

Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original

Y los niños flipando

Grande Verónica!!! pic.twitter.com/hAwqyuujzs — Michael (@mikemoratinos) December 16, 2019

Fue la tutora de ese 3er grado quien decidió que la experiencia debía ser compartida y grabó un video que luego el marido de la docente subió a su cuenta de Twitter. La publicación se viralizó rápidamente.

