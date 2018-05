El video de Jonathan Fabbro esposado antes de ser indagado por abuso

De vuelta a los chats que la madre de la menor presentó al comienzo de la investigación con capturas que habría hecho su hija misma, el círculo más íntimo de Fabbro los objeta fuertemente: aseguran que serían, básicamente, una fabricación.

El iPhone de la ahijada de Fabbro fue entregado al área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad para ser peritado. El 2 de octubre de 2017, uno de los especialistas cargo del análisis declaró en el Juzgado N°32. El chat, si ocurrió, había sido borrado, no pudo ser recuperado, "lo que no significa que la conversación no hubiera ocurrido", aseveró el perito.

Sin embargo, las capturas pudieron ser encontradas gracias a la ruta de almacenamiento interna del teléfono: las capturas, determinó Cibercrimen, fueron realizadas el 31 de marzo de 2017 por la tarde. "Lleva a inferir que la conversación existió y que se hizo captura de pantalla de la misma con el celular peritado, es decir, que la conversación se realizó a través de este teléfono", aseguró el analista. La fecha en que habría ocurrido la conversación no pudo ser determinada.