De figura espigada, con su inefable pipa, sus gatos y su trompeta, Cortázar transitó el mundo literario marcando a varias generaciones. Con su novela Rayuela -publicada en 1963- desafió todos los parámetros literarios de la época.

Infancia. El pequeño Cocó, como lo llamaba su familia, nació en Ixelles, Bélgica, un 26 de agosto de 1914. Era hijo de los argentinos Julio José Cortázar -quien era funcionario de la embajada argentina en ese país- y de María Herminia Descotte.

Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí, poco tiempo más tarde a Barcelona, donde vivieron un año y medio. A los cuatro años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield. Realizó estudios de Letras y de Magisterio y trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Su novela Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. En 1983, cuando retorna la democracia en Argentina, Cortázar hizo un último viaje a su patria, donde fue recibido cálidamente por sus admiradores, que lo paraban en la calle y le pedían autógrafos, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. El 12 de febrero de 1984 fallece en París víctima de una leucemia. Embed Sus textos. Entre sus cuentos sobresalen Bestiario, Todos los fuego el fuego, Final de juego y Las armas secretas.

En sus obras dejó frases inolvidables. Aquí, algunas de sus más recordadas:

* "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma"

* "Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos".

* "No renuncio a nada, simplemente hago lo que puedo para que las cosas me renuncien a mi"

* "Cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo".

* "Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones".

* ."Después de los cuarenta años la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás".

* "En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas".

* "Yo ya era así antes de que tú llegaras, caminaba por las mismas calles y comía las mismas cosas. Incluso antes de que llegaras yo ya vivía enamorado de ti y a veces, no pocas, te extrañaba como si supiera que me hacías falta”.

* " La cultura es el ejercicio profundo de la identidad”.

* "Creo que no te quiero, que solamente quiero la imposibilidad tan obvia de quererte como la mano izquierda enamorada de ese guante que vive en la derecha".





Un día como hoy, pero en 1984, el escritor, traductor e intelectual argentino Julio Cortázar pasaba a otro plano existencial. Su legado literario, su estilo innovador y su profunda búsqueda en cada obra dejó una huella imborrable.