En el mismo sentido que el gobernador Miguel Lifschitz, la intendenta Mónica Fein se expresó hoy a favor de la despenalización del aborto y recordó que ya acompañó el proyecto de ley cuando era diputada nacional.









La intendenta fue partícipe de la iniciativa que se volverá a presentar en mazo de este año en el Congreso de la Nación.

"He sido firmante cuando se presentó este proyecto, en ese momento era diputada nacional, como perdió estado parlamentario se vuelve a presentar, me he expresado ya como diputada siendo parte del mismo proyecto que se va a presentar el día 6 con mi firma", dijo.





"Estoy convencida que hay que dar un debate serio de esta problemática que se lleva la muerte de muchas mujeres, encarcelar o penar a una mujer por una situación de salud es incorrecto y por tanto ratifico mi adhesión a este proyecto de ley, apoyando el debate y que eso confluya en la conformación de una ley que de una respuesta a la sociedad", dijo.