"Las horas pasan y pienso lo peor". Así se despachó el padre del delantero santafesino Emiliano Sala, quien es buscado desesperadamento luego de que anoche se perdiera todo tipo de rastro del avión en el que se trasladaba desde Nantes hacia Cardiff.

Horacio Sala, padre de Emiliano, expresó su desesperación mientras pasan las horas y no dan con el paradero de su hijo: "No sé qué pensar. Desde que me avisaron lo que pasó no sé qué decir. Las horas pasan y pienso lo peor", aseguró en su pueblo, Progreso, quien esta tarde volvió al pueblo, luego de recibir la noticia en el cordón industrial donde esperaba para descargar cereal.

Horacio Sala , padre del futbolista Emiliano Sala

Además, Horacio agregó: "De allá de Europa nadie me habló, ni de la Embajada. Me enteré todo por los medios. Si hay que viajar habrá que hacerlo, ojalá sea para una buena noticia. Lo único que quisiera es que lo encuentren".

"Hoy las noticias en torno a su búsqueda no son las más alentadoras", dijo el padre del delantero.

Además, reveló: "Hablé con él el domingo. Estaba muy contento, se iba a un club grande. Cuando recibimos esta noticia no me salieron las palabras".

Y agregó: "Hablamos de todo, de cómo andaba y demás. Es un chico muy querido, que creció acá jugando en el club San Martín haciendo todas las inferiores. A los 18 le hicieron contrato en Francia".

"No tengo más que decir. Para él era un sueño. Siempre hablábamos que su sueño máximo era llegar a la Selección. Era uno de los goleadores de Francia y se podía dar. Era ídolo en Nantes", concluyó.

