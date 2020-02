El padre del adolescente de 16 años detenido como acusado de haber participado de la violación de una mujer y del crimen de un niño de cuatro años en Puerto Deseado, Santa Cruz, pidió hoy "perdón" a la familia de las víctimas y dijo que "si tiene que pagar, que pague".

"La verdad es que estoy quebrado, nunca pensé que iba a hacer esto, la verdad es que estoy muy dolido", expresó Julio en diálogo con TN. Según el hombre, su hijo no tenía prontuario ni problemas psiquiátricos y, de acuerdo a lo que le relató, "estuvo (en el lugar) pero no hizo nada".

"Me comentó que él estuvo, se quebró, lloró, que él estuvo pero no hizo nada, que el chico (por el otro detenido) lo amenazó con que iba a matar a uno de sus hermanos si no lo acompañaba, que él miró nomás", relató Julio sobre lo que su hijo le contó tras ser detenido.

"Él confesó todo, si la hizo, lamentablemente, aunque no tocó nada es como cómplice, así que va a tener que pagar", agregó consternado, y agregó: "Sólo quiero pedirle perdón a la familia de la victima, ya sé que eso no va a cambiar nada, que pague lo que tiene que pagar, yo ya lo entregue a la Justicia".

Julio relató que vive en Puerto Deseado con su mujer y otros cinco hijos y que se enteró de lo que había sucedido cuando estaba en su trabajo en una minera y lo llamaron para decirle que habían allanado su casa.

"Yo no sospeché nada porque un padre no está preparado para esto", agregó Julio, quien aseguró que espera que "se haga Justicia".