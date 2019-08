"El ninguneo duele", dijo Víctor Hugo que no estará más en C5N

"No me llamaron ni me han vuelto a llamar. Por lo cual, sin que me echen, y sin que me haya ido, porque yo quería que me llamaran, conversar y arreglarlo, estoy afuera. Y la sensación que tengo es que esto sigue así. Y colorín colorado, está etapa de mi vida, parece, que ha terminado", dijo Víctor Hugo Morales al dar por finalizada su etapa como periodista y conductor de C5N.

En su programa de radio en AM 750 de Buenos Aires habló sobre su alejamiento de la televisión. Y agregó: "Fue un ninguneo que me hizo tomar esta decisión".

"Hace un mes y medio -comenzó su alocución- hubo un paro en el canal. Mucho más que por los trabajadores, que son mis compañeros, mis amigos y yo me siento un deudor de todos ellos, más que por ellos por mí mismo, por mi historia personal, siempre acompaño los paros. Cuando hago un acuerdo con las empresas, yo les digo que si hay un paro de los trabajadores yo hago paro. Lo aviso porque yo sé que tengo un salario privilegiado que les hace pensar que me tengo que poner la camiseta de la empresa y la verdad es que no es así. Yo siempre soy un trabajador. Y el episodio de ahora me ratifica que lo mejor que he hecho siempre con mi vida es ser siempre un laburante, considerarme un laburante y nunca pensar que he voleado la pierna del otro lado del mostrador".

Morales contó que el día que paró "una persona que dirige el canal" se lo reprochó. "No me di cuenta al principio, pero estaba reprochándome, y cuando lo advertí reaccioné duramente. Él también estuvo muy duro", confesó.

"No dije nada porque no quiero provocarle un daño a C5N, por todo lo que significa; C5N que es mucho más importante que ese trabajador y que yo mismo. Ha cumplido una misión espectacular, y la sigue cumpliendo muy bien, aunque pueda faltar uno de nosotros", aclaró Morales.

"En junio les propuse una cifra, no en dólares como algunos medios que andan dando servicios por ahí dicen. Dije un cifra a valor de mercado que por supuesto yo se que valgo ahora que es mucho menos a la que era cuando era el relator de fútbol más escuchado. Me podían responder que no, me podían responder un poco menos", subrayó.

"Lo que ocurrió después de esta discusión es que nunca más me llamaron para nada. Y el ninguneo sí que duele", afirmó.

"Nunca más me dijeron nada y sentí que no me merecía que no me llamaran. Eso no corresponde, con nadie. Menos con un tipo que da bastante. Yo he jugado bastante. Cuando acepté a principios de año un sueño que no me convencía fue porque sentía que C5N era una gran herramienta. Quería estar en la pelea maravillosa que se ha dado", confesó.

En ese contexto, Morales contó que se tomó unos días para recuperarse de un problema de salud. "Les dije que no iba dos o tres días, atribuí esa decisión a que me sentía mal, lo cual era verdad, y después les dije que no voy a ir porque me sentía ninguneado. Suponía que me iban a llamar, que me iban a decir que esa no había sido la intención", cerró.