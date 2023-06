El minisubmarino perdido que exploraba los restos del Titanic tiene oxígeno para 96 horas

David Concannon, asesor de la compañía, dijo que Oceangate perdió contacto con el submarino el domingo por la mañana. Tenía suministro de oxígeno para 96 horas, dijo en un correo electrónico a The Associated Press. “Han pasado 32 horas desde que el submarino dejó la superficie” , dijo en ese momento Concannon , quien debía participar de la inmersión pero no pudo hacerlo para cubrir otros compromisos de la empresa. Se buscaba intensamente para encontrar un vehículo operado a control remoto con capacidad de hasta 6.000 metros lo antes posible.

Este era el tercer viaje anual de OceanGate para visitar el Titanic y documentar el deterioro del transatlántico que chocó contra un iceberg y se hundió en 1912. Desde su descubrimiento en 1985, las sucesivas misiones documentaron cómo ha estado sucumbiendo lentamente a las bacterias que comen metales, y algunos han predicho que la nave podría desaparecer en cuestión de décadas, a medida que se abren agujeros en el casco y las secciones se desintegran.

OceanGate cobra US$250.000 por persona para su expedición de ocho días, que parte de Canadá para ver el famoso naufragio. El viaje había partido del puerto de St. John’s, Newfoundland, y liberó al submarino con sus tripulantes en el área del naufragio el domingo a la mañana. Todas estas operaciones deben documentarse ante un tribunal de EEUU en Virginia que está al frente de los asuntos del Titanic.

La única chance de supervivencia es que haya perdido la comunicación y esté flotando en la superficie

A diferencia de los submarinos de gran tamaño que salen y regresan a puerto por sus propios medios, los minisumergibles requieren de un barco nodriza para transportarlos, botarlos y recuperarlos. El sumergible para 5 personas, llamado Titán, es capaz de sumergirse hasta 4.000 metros “con un cómodo margen de seguridad”, dice OceanGate. Pesa 9.072 kilos, y está hecho de “titanio y fibra de carbono enrollada en filamentos” y ha demostrado que “soporta las enormes presiones de las profundidades del océano”, afirma OceanGate.

Mala perspectiva

Chris Parry, un contraalmirante retirado de la Marina del Reino Unido, dijo que el rescate era “una operación muy difícil”. “La naturaleza real del lecho marino es muy ondulada. El propio Titanic yace en una trinchera. Hay muchos escombros alrededor. Por lo tanto, tratar de diferenciar con el sonar en particular y tratar de apuntar al área en la que desea buscar con otro sumergible será realmente muy difícil”.

El último comunicado de Ocean Gate en Twitter:

El sumergible tiene “soporte vital” de 96 horas para cinco personas. Viaja a tres nudos, alrededor de 5,5 km por hora. Tiene un sistema de monitoreo en tiempo real de los cambios de presión y la integridad de la nave que alerta al piloto “con tiempo suficiente” para que pueda abortar la inmersión y regresar a la superficie, según la empresa. El sumergible tiene capacidad para cinco personas, que generalmente incluyen a un piloto, tres invitados que pagan un cuarto de millón de dólares y un “experto en contenidos”. Una inmersión completa hasta el naufragio, incluido el descenso y el ascenso, dura ocho horas.

El Titanic, que fue el barco más grande de su época, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural desde la localidad inglesa de Southampton con destino a Nueva York el 14 de abril 1912. De los 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, más de 1.500 murieron. Los restos del transatlántico han sido ampliamente explorados desde que se descubrieron en 1985. Se encuentran en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Un enorme campo de escombros rodea las dos partes de la embarcación.

Ahora, ¿qué pudo haber pasado con el sumergible perdido? La BBC entrevistó al profesor Alistair Greig, del University College de Londres, un experto en sumergibles. Desarrolló una serie de escenarios sobre qué podría haber ocurrido. Una hipótesis es que lanzó un “peso de caída” después de una emergencia, para subir a la superficie. “Si hubo una falla de energía o de comunicación, esto podría haber sucedido, y el sumergible estaría flotando en la superficie esperando a ser encontrado”, dijo el experto. Otro escenario puede ser que el casco del sumergible se vio comprometido y hubo una fuga. “Entonces el pronóstico no es bueno”. Si se ha hundido en el lecho marino y no puede volver a subir por sus propios medios, las opciones son muy limitadas. “Si bien el sumergible aún podría estar intacto, si está a más de 200 metros de profundidad, hay muy pocas embarcaciones que puedan llegar tan profundo, y ciertamente no los buzos. Los vehículos diseñados para el rescate de submarinos de la marina ciertamente no pueden llegar a ningún lugar cercano a la profundidad del Titanic. E incluso si pudieran, dudo mucho que pudieran adherirse a la escotilla del sumergible turístico”, señaló Greig.