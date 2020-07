El ministro Sukerman avisó que habrá paritarias en breve: "Es una materia pendiente"

La pandemia arrasó con todo y temas de enorme importancia quedaron de lado a pesar de que la situación económica cada vez es más acuciante. El tema paritarias es algo que quedó relegado y casi que ni se hablaba precisamente por la realidad imperante, aunque el paso del tiempo hace que cada vez haya mayor desesperación porque el dinero no alcanza. La crisis es importante y seguramente lo será mucho más con el paso del tiempo y en la provincia hace tiempo que los estatales reclaman mejoras. A tal punto que el propio ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, adelantó que "vamos a retomar las charlas. En los próximos días nos sentaremos para charlar sobre las paritarias con todos los sectores estatales. Por supuesto que habrá un aumento, pero dentro de las posibilidades que tenga la provincia para poder pagar".

En diálogo con La Capital, el ministro recordó que "ya habíamos adelantado que la idea era retomar la paritaria después del pago del aguinaldo, que se abonó la semana pasada. Nosotros no es que estamos tranquilos, queremos llevarla adelante y cerrarla. Es una materia pendiente. Sinceramente no queremos cerrar una paritaria forzada que no satisfaga los reclamos ni comprometer a un aumento que no podemos pagar. Los aumentos dependerán de la recaudación provincial. No hace falta tantas explicaciones por la situación porque se sabe que no se está ahorrando en este contexto".

La pandemia que generó enormes complicaciones en el mundo desde lo sanitario como en lo económico no es ajena a lo que sucede en la provincia. El dinero no abunda, todo lo contrario. "El problema de recaudación es enorme y dentro de los pedidos de paritarias no sólo están los docentes, que se manifestaron, sino también los municipales y personal de la EPE, entre otros. Por eso en los próximos días nos sentaremos para retomar la discusión", expresó.

Sukerman fue claro en su análisis y sostuvo que "no negamos el derecho de los trabajadores ni criticamos a los gremios. Que nadie piense lo contrario". Y avisó: "Por supuesto que habrá un aumento, siempre dentro de las posibilidades que tenga la provincia para poder pagar".

El ministro recordó que "justo en el momento en que estábamos por cerrarla nos pasó por encima la pandemia".

>>Leer más: La provincia reforzó los controles a bares y restaurantes

Por su lado, el secretario de ATE, Jorge Hoffmann, coincidió en contacto con este medio que "en este mes que se inicia vamos a discutir lo salarial. Este es un planteo ya realizado". La postura viene desde hace tiempo, pero la pandemia fue postergando la cuestión y no será nada simple conseguir las metas planteadas porque la recaudación no sólo en la provincia sino a nivel nacional se redujo notablemente. "Vamos a empezar a discutir", insistió.

En tanto, Martín Lucero, secretario general de Sadop, expresó que "venimos pidiendo la convocatoria a paritarias desde el mismo momento en que se suspendió. Los primeros días de abril se ingresó el pedido formal en el Ministerio de Trabajo y estamos atrasados con los tiempos. El salario docente está congelado desde diciembre y las condiciones en estos 100 días cambiaron por la pandemia. Por eso es necesario que haya paritarias para discutir sueldos y condiciones de trabajo. Estamos exigiendo que lo hagan de manera inmediata. La realidad indica que es muy difícil pensar en clases presenciales si no hay un acuerdo paritario".

En el medio de todo esto, los docentes de escuelas públicas y privadas de la provincia de Santa Fe programó dos días de paro -hoy y mañana- convocado con la modalidad de "apagón educativo virtual" en reclamo del llamado a paritarias. Algo que Sukerman adelantó que se llevará a cabo en breve.

>>Leer más: Apagón educativo de Amsafé y Sadop para este miércoles y jueves