El médico chino que alertó sobre la aparición del coronavirus murió al contagiarse la enfermedad

Un médico chino que estuvo en problemas con las autoridades de su país por alertar sobre la aparición del coronavirus falleció hoy al contagiarse la enfermedad, anunció el Hospital Central de Wuhan.

El centro de salud indicó a través de sus redes sociales que el médico Li Wenliang, un oftalmólogo de 34 años, "desafortunadamente contrajo la infección durante el combate contra la epidemia de neumonía".

"Lamentamos esto profundamente", agregó el mensaje.

Li fue increpado por la Policía local por "difundir rumores" sobre la enfermedad a finales de diciembre, según señalan reportes noticiosos. El brote, que se inició en Wuhan, infectó hasta ahora a más de 31.000 personas a nivel mundial y se cobró 636 vidas, desatando restricciones de viaje y cuarentenas en distintas partes del mundo, además de una crisis dentro del país con una población de 1.400 millones de personas.

"Nos entristece profundamente el fallecimiento del doctor Li Wenliang. Todos debemos rendir homenaje a la labor que realizó", tuiteó la Organización Mundial de la Salud.

Li era uno de varios profesionales médicos en Wuhan que trató de advertir a sus colegas y a otras personas cuando el gobierno no lo hizo, según indicó el diario The New York Times días atrás.

"Si las autoridades hubieran divulgado la información sobre la epidemia antes, creo que habría sido mucho mejor. Debería de haber una mayor apertura y transparencia", dijo Li en una entrevista publicada recientemente.

Mientras tanto, un recién nacido en China se convirtió en la persona de menor edad infectada con el virus. El bebé nació el sábado en Wuhan y dio positivo a la infección tras apenas 36 horas de vida.

"El bebé fue separado inmediatamente de la madre tras el nacimiento y ha estado bajo lactancia artificial. No hubo un contacto cercano con los padres, pero se le diagnosticó la enfermedad", resumió Zeng Lingkong, director de enfermedades neonatales en el Hospital Infantil de Wuhan.