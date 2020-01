El Loco Di Palma destrozó a Susana Giménez a pura ironía

Marcos Di Palma es popularmente conocido como el "loco". Se ganó esa fama a fuerza de sus temerarias maniobras como piloto de automovilismo y manejando vehículos de todo tipo, y con sus dichos y sus picarescas apariciones en programas televisivas. Pero eso ya parece haber quedado atrás. Hoy ocupa una banca como diputado provincial por el Frente de Todos en Buenos Aires. Entonces, muestra otro costado. Como el video que publicó en su perfil de la red social Twitter, en el que a pura ironía arremetió con dureza contra la conductora televisiva Susana Giménez.

El expiloto salió al cruce de la diva de los teléfono después de que sostuviera que la solución a la pobreza es “que vaya la gente al campo” y aprenda a “plantar o tener gallinas en gallineros”.

“Ella, de un día para otro -en un gallinero, si no me equivoco-, encontró una cupé Mercedes-Benz en el año 90. ¿Se acuerda, Su, cuando usted no pagó los impuestos, y trajo una cupé Mercedes 500 diciendo que era para un discapacitado?”, lanzó el expiloto de TC y actual diputado por el peronismo.

“110 mil dólares a plata de hoy son 7 millones de pesos. Entonces, si cada persona del norte pone un gallinero y por ahí aparece un Mecerdes-Benz como el de Susana Giménez, se ganan 7 millones de pesos”, siguió a través de una publicación compartida en Twitter.

“Cuánta razón tiene Susana. Sí, muchachos, pongan gallineros que por ahí aparecen autos truchos, los venden, y con esos 7 millones de pesos ya tienen plata para tirar para arriba. Un beso grande y en esta estoy con vos, Susana”, culminó el legislador.

Embed EN ESTA ESTOY CON VOS @Su_Gimenez ✌✌ pic.twitter.com/FoOQND4x9n — Marcos Di Palma (@marcosdipalma) January 7, 2020

Susana lanzó las declaraciones que la tienen como blanco de decenas de críticas durante un evento organizado el último viernes por Venetian Luxury Residences, un exclusivo emprendimiento inmobiliario.

“Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que vaya la gente al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas”, fueron las palabras de la estrella televisiva.

El emblemático caso de contrabando de autos que cita Di Palma tuvo lugar a principios de los años 90, cuando Susana compró un Mercedes-Benz a nombre de un hombre discapacitado (para evitar impuestos y tasas de aduana), que luego fue localizado por la Justicia en la estancia de quien era entonces su pareja, escondido bajo fardos de alfalfa.

Procesada por encubrimiento, la actriz aseguró haber sido estafada y fue sobreseída en 1996 en un fallo discutido.