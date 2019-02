El gobierno bonaerense ofreció cláusula gatillo y los docentes lo rechazaron

El gobierno bonaerense ofreció hoy aumentar los salarios de los docentes en la paritaria 2019 por la inflación que marque el Indec, con actualización automática mensual durante los primeros tres meses y luego trimestral y, si bien la propuesta fue rechazada por los gremios, habrá una nueva reunión en los próximos días.

"La propuesta no se puede aceptar porque falta la recuperación del poder adquisitivo del año pasado cuando tuvimos un aumento del 32% y la inflación fue del 47%", explicó el titular del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel.

El sindicalista aseguró: "No entendemos por qué el conflicto del año pasado (no hubo cláusula gatillo) porque si la propuesta era la de este año no debería haber habido conflicto" y detalló que la propuesta de hoy "es la mitad porque debemos discutir lo perdido en el 2018".

En la misma postura se mostró la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini quien aseguró: "Dejamos planteado que la propuesta del 2019 tiene que incluir el recupero de lo perdido en el 2018" y adelantó que en los próximos días volverán a reunirse con el gobierno.

La propuesta de actualización por inflación la hizo el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, en la primer reunión paritaria del año que se inició con gritos, insultos y un fuerte cruce de funcionarios con representantes de la Unión Docentes de la provincia (Udocba) que obligó a pasar a un cuarto intermedio de dos horas.

Lacunza ofreció actualizar los salarios automáticamente de acuerdo al índice de inflación del Indec, en forma mensual los primeros tres meses y luego con ajustes en junio, septiembre y diciembre.

El ministro detalló que la inflación prevista para el año próximo por el gobierno nacional es del 23% y aclaró que en los primeros tres meses se ajustarán los salarios en forma mensual "porque van a ser los de inflación más elevada por la inercia del año pasado".

Lacunza aclaró que el año pasado no se hizo una oferta con cláusula gatillo "porque la provincia no tenía los recursos" y aseguró: "No especulamos, ofrecemos lo máximo que podemos cumplir y el año pasado fue difícil para todos los argentinos y ofrecimos lo que estábamos seguro que podíamos pagar".

El titular de la cartera de Economía dijo entender el planteo de los gremios de recuperar lo perdido el año pasado por inflación "pero no coincidimos en la magnitud, porque la provincia pagó presentismo o el bono de fin de año que son ingresos que fueron al trabajador".

Pese a ello, precisó:"Vamos a conversar de ese tema en la próxima reunión "porque nuestra obligación y misión es agotar todos los caminos para llegar a un acuerdo que garantice el inicio de clases el 6 de marzo".