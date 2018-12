El exnovio de Thelma Fardín complicó más a Juan Darthés

"Yo no le creo nada. Si a vos viene una menor y te avanza, ¿como adulto vas a hablar con un productor a explicar lo que pasó, o vas a decir nada?", afirmó hoy ante la prensa Guilera, quien ayer denunció públicamente que el día previo a la denuncia que realizó Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas Darthés lo llamó por teléfono.

El actor, que había sido novio de Fardin pero que en el momento de la gira en Nicaragua donde sucedieron los hechos que denunció la actriz ya se había separado de ella, describió que "el lunes me llaman de un teléfono que no conozco y cuya foto es de un niño, cuando lo atiendo me dice que es Juan Darthés, que me llama desde el celular de su hijo".

"Me preguntó si me acordaba que durante la gira le había dicho que Thelma me había confesado que tenía fantasías con él"

"Yo pensé que me iba a ofrecer laburo, pero me dijo que se enteró que Thelma lo iba a denunciar por violación, que estaba desesperado, que su carrera y su vida estaban arruinadas", indicó.

Y continuó: "Yo le pregunto, pero vos estuviste con Thelma, y él me lo niega. Después me hace dos preguntas; la primera si seguía en contacto con ella, a lo que respondí que no; y la segunda si yo me acordaba que durante la gira le había dicho que Thelma me había confesado que tenía fantasías con él".

Sobre la segunda pregunta, Guilera comentó: "Yo lo dije que no recordaba en absoluto esa conversación, que era imposible que me acordara de una charla ocurrida hace diez años; pero además yo había terminado hacía poco con Thelma, por lo que cual es imposible que hubiera hablado algo así con él". "Me pidió disculpas y cortó", agregó el actor.

El joven comentó que dialogó con varios compañeros de la tira durante estos días: "Ninguno se dio cuenta de nada, Juan no parecía eso, parecía el padre de todos. Para mi es una indignación muy fuerte", afirmó y ratificó su apoyo a su ex pareja.



"Si para algo bueno tiene que servir todo esto es para que estos hijos de puta tengan miedo, y para que las mujeres no se callen nunca más", concluyó. Fardin relató el martes por la tarde públicamente que había denunciado ante la justicia a Darthés por haberla violado durante una gira del programa "Patito Feo", cuando ella tenía 16 años y él 45.

