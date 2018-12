El estremecedor video de los detalles del día en que Thelma Fardín habría sido abusada

La actriz Thelma Fardin protagonizó un video en el que contó los detalles de la noche en la presuntamente fue violada por el actor Juan Darthés, según denunció.

Acompañada del colectivo Actrices Argentinas, integrado por más de 400 mujeres, denunció públicamente a Darthés por haberla violado en 2009 en Nicaragua mientras realizaba una gira con el elenco de Patito Feo.

"Tenía 16 años, era una nena. El tenía 45, una noche empezó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarro la mano e hizo que lo tocara, yo le dije que no. Me tiró a la cama, me corrió el short y me empezó a hacer sexo oral", contó la actriz.