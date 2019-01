Matías Caudana -un joven que fue absuelto en una causa por narcotráfico- admitió que no le "importa" que Nahir Galarza haya asesinado a su novio Fernando Pastorizzo, y se refirió a la incipiente relación que mantienen y cómo la conoció en la cárcel donde está detenida.

El joven reveló que espera de que Nahir, de 20 años, responda si aceptará sus visitas y que mantienen conversaciones telefónicas.

"Nos conocimos un día cuando a ella la llevaron al dentista. Nahir salía de la enfermería y nos cruzamos porque a mí me estaban trasladando para ir a ver a mi abuela (que está en la misma cárcel que Galarza)", explicó.

"Yo sabía quién era ella porque la había visto por televisión. Grité su nombre y, cuando se dio vuelta, le hice un gesto de que la iba a llamar. Ella sonrió y asintió con la cabeza", agregó Matías.

A través de un amigo consiguió el teléfono del pabellón en el que está alojada Galarza y la contactó con ella: "Nunca me importó lo que se decía de ella", afirmó convencido.

El joven contó algunos otros detalles de sus charlas, como que hasta la semana pasada hablaban de lo que cada uno hacía dentro de la cárcel, si recibían visitas o si participaban de un taller, o cómo los trataban.

"Últimamente, ella me contaba que pasaba mucho calor. Ahí donde está no corre aire", dijo en una entrevista a la revista Gente. Cuando fue consultado sobre qué pensaba sobre el asesianto de Fernando Pastoprizo, el novio de Nahir, aseguró: "No le pregunté y no creo que se lo pregunte. No me importa".

"Nos estamos conociendo. Por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona. Sólo nos cruzamos un par de veces cuando fui a visitar a mi abuela. Intentamos hablar, pero no nos dejaron. Por eso estoy tramitando este permiso, para seguir conociéndonos", agregó.

Acerca de la causa por narcotráfico y por la que fue absuelto contó: "Yo trabajaba en la fábrica de hielo que tiene mi papá. Estaba a cargo de los repartos y me ocupaba de hacer cobranzas. Nunca tuve relación con las drogas ni nada de eso".