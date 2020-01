El dueño de Guaymallén reveló los ingredientes de su nuevo alfajor para "finolis"

El dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén volvió a dar una muestra de su excentricidad. "Thank you very much for your attention (muchas gracias por su atención). Ah perdón creí que estaba en Harvard", dijo para arrancar un nuevo video que posteó en las redes sociales. En esta oportunidad, Néstor Hugo Basilotta brindó detalles sobre su esperadísimo nuevo producto: el alfajor Guaymallén de Oro.

"Voy a dar una clase didáctica de lo que va a ser el oro a precio de lata", comentó el empresario, quien reveló que va a usar "la misma galletita que el «caviar»", el dulce de leche "que usan todos los alfajores premium" y "una cobertura chocolate puro, manteca de cacao, mucho mejor que el Lindt y el Godiva".

#OROGuayma . " ORO , a precio de Lata " . Vamos Argentina !! pic.twitter.com/HgcE3zqOYg — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) January 14, 2020

Además, dijo que "podrá ser consumido por todas las clases sociales".

"Podrá ser acompañado con agua mineral, fernet con gaseosa, birra y los finolis, esos que veranean en Miami o José Nacho en Punta, esos podrán acompañarlo con una botella de Dom Periquete", agregó.

Sin embargo, los fanáticos de Guaymallén deberán esperar para probar este nuevo manjar. "No lo vamos a sacar ya porque este tiempo no es aconsejable para los alfajores premium", admitió Basilotta.