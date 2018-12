El Chaqueño Palavecino se sobrepaso con una periodista y fue repudiado

"¿Conocés éste sombrero?", dijo la cronista Ivana Freitag para presentar al músico salteño. En ese momento, Palavecino la miraba desde atrás mientras le tocaba la espalda. Ella, nerviosa, sólo atinó a decir: "Me estaba mirando el tatuaje".

Inmediatamente la periodista le acercó el micrófono al Chaqueño y él simuló que leía el tatuaje: "Dice no hay camas que no he recorrido". La periodista, muy incómoda, lo cortó: "No, por favor. No dice eso", y el cantante se burló de la situación diciendo que "tenía problemas de vista".

Después de la entrevista, que la cronista continuó como pudo, decidió hacer un descargo, donde expresó su rechazo al cantante. "Si en estos días me mantuve en silencio fue porque siento una profunda pena, tristeza y angustia por haber sido víctima de dichos sexistas y machistas por parte de un entrevistado, una acción que repudio desde lo más profundo de mi corazón y mi ser", aseguró.