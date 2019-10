El cantante Axel fue denunciado por una joven por abuso sexual simple

El cantante y compositor Axel fue denunciado por abuso sexual simple y el abogado de la querella que representa a la víctima está trabajando junto al Ministerio Público Fiscal de Río Negro en la obtención de evidencias, informó ayer el organismo.

"Se informa que el día 15 de octubre se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como «Axel» que, según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017", detalló el Ministerio Público Fiscal de esa provincia patagónica.

El denunciado es Axel Patricio Fernando Witteveen, conocido en el medio artístico como Axel, de 42 años. Además, destacó que conjuntamente con el abogado de la querella que representa a la víctima "se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluye la recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos".

Los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima y ésta manifestó su deseo de "no brindar mayor información pública del caso". En consecuencia, desde el organismo advirtieron que "sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio).

Semanas atrás el cantante protagonizó una polémica en las redes sociales: muchos usuarios señalaron que Axel "acosaba" a la cantante Tini Stoessel, aunque ambos salieron a desmentirlo.

Según confirmó el MPF, la denuncia fue recepcionada el viernes pasado. Se trata de un delito contra la integridad sexual, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal, afirmaron.

"Con el abogado de la querella que representa a la víctima se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos", sostuvieron en un comunicado oficial.

El MPF informó además que no brindará más información sobre el caso para responder al pedido de la víctima que manifestó su deseo de no hacer público el caso.

"En pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo", dijeron por último desde el organismo.

Luego de producirse la polémica por una serie de imágenes con la cantante Tini Stoessel, la periodista Paula Galloni, panelista de Pampita Online, contó que ella había vivido una situación de acoso por parte del cantante cuando ella tenía 19 años y hacía su primera nota para la revista Pronto.

"Terminamos de hacer la nota y habrá imaginado que como era buena onda con él me gustaba. Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola", contó.

El año pasado, como jurado del programa "La Voz Argentina", que se emitía por Telefe, el cantante interpretó una emotiva versión de la canción "No es no" junto a Soledad Pastoruti. La canción que hace hincapié en el derecho de las mujeres a decir que no y no ser forzadas a lo contrario, fue interpretada a raíz de la denuncia de la actriz Thelma Fardín por violación contra el actor Juan Darthés y como una muestra de apoyo a las mujeres que sufren violencia sexual y no son escuchadas.

Impulsor de acciones solidarias, personalidad destacada de la cultura porteña, convocado al Vaticano para cantar frente al Papa y multipremiado a nivel nacional e internacional, Axel nació en 1977. Ya en su adolescencia Axel "tenía muy en claro el camino que quería seguir", especifica su página web. Y agrega que "el deseo de transmitir sus ideales a través de su música comenzó a concretarse en cada uno de los pasos que fue dando en su carrera".