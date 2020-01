Dos detenidos por una pelea a machetazo limpio, palazos y piedrazos en plena calle

Dos personas fueron detenidas hoy tras protagonizar una pelea a machetazo limpio, palazos y piedrazos. El violento episodio se registró en la localidad tucumana Tafí Viejo, y comenzó con un altercado entre dos hombres que iban en cuatriciclo y otro que manejaba un auto.

Tras la difusión de un video del altercado, en el que además el conductor del auto embistió con su vehículo al cuatriciclo, las autoridades identificaron y detuvieron a dos de los implicados.

Si bien no se conoce el motivo de la pelea, que incluyó un machete, palos y piedras, las personas estarían enemistadas desde hace tiempo. No obstante, la Policía informó que no tienen antecedentes de violencia.

pelea a machetazos

El conductor del auto fue identificado como Iván Palomino y el del cuatriciclo, como Eduardo Moya, quien habría sido el que atacó al auto con un machete en la esquina de Perú y Tucumán.

La brutal pelea fue grabada por un vecino del lugar y se hizo viral en las redes sociales.

Según relataron los vecinos, la Policía llegó rápidamente al lugar y detuvo a Palomino y Moya.

pelea a machetazos 1

Al encontrarse en las inmediaciones de una estación de servicio, comenzaron a insultarse y a amenazarse hasta que la discusión terminó con golpes de puño. En algún punto del episodio, el conductor del cuatriciclo interceptó al del auto, y a partir de ese momento los grabaron.

La Policía de Tafí Viejo secuestró los vehículos y los llevó a la comisaría donde se realizaron las pericias pertinentes. Después de que los protagonistas declararon, la Justicia determinó medidas cautelares y libró órdenes perimetrales para ambos jóvenes, que no pueden estar más cerca de 100 metros entre sí.

Moya declaró que tenía un machete porque se dedica a trabajar en campos y esa tarde había estado brindando sus servicios en una propiedad cercana. Al encontrarse con sus rivales habría decidido usar la herramienta para defenderse ante la superioridad numérica de sus contrincantes.