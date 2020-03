El pasado martes 3 de marzo un hombre de 43 años se convirtió en el "paciente cero" de coronavirus en la Argentina, el primero en el pais al que le diagnosticaron Covid19. Días después, la enfermedad fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y creció la preocupación en Argentina, con 31 en todo el país y una muerte. La buena noticia es que aquel primer paciente fue dado de alta.

Después de varias falsas alarmas en el aeropuerto de Ezeiza y de más de 35 casos sospechosos que arrojaron resultados negativos, el hombre que llegó de Italia el 1 de marzo fue internado en la clínica Swiss Medical Center de Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires y luego llevado a la Agote.

Se le realizaron tres pruebas para descartar que aún tenga el virus antes de determinar su alta. "Sanatorio Agote: hombre de 43 años. 1º PCR 10/03, positivo, y 12/3 2° Y 3° PCR control, pendiente resultado. Buen estado. Procedencia: Italia. Alta institucional hoy", indicó el comunicado del sanatorio. "Ya salió", confirmaron desde el establecimiento.

>> Leer más: Confirman los tres primeros casos de coronavirus por transmisión local en Argentina

Para desdramatizar, Ariel, el "paciente cero" habló desde la internación: "Estoy bárbaro, me siento re bien. Faltan unos días pero se que va a estar todo bien”, había afirmado Ariel hace unos días. Antes, había bromeado el primer día de su internación. "¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?", se lo vio en un video que él mismo filmó. Así se lo vio desde el primer día, con buen estado de ánimo.

El Gobierno argentino confirmó este jueves diez casos más de coronavirus en la Argentina, tres de ellos por contacto local estrecho. De esta forma ya suman 31 en todo el país, entre los que se contabiliza una víctima fatal.