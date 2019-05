Detuvieron a un hombre que acosó a Graciela Alfano en un banco

La exvedette y exjurado de Bailando por un Sueño, Graciela Alfano, vivió una situación de acoso en un banco porteño, dio aviso a la policía y el hombre terminó detenido.

“Yo estaba en el banco y este muchacho, un hombre joven, se acercó a mí y empezó a sacarme fotos, tipo selfies, sin pedirme permiso“, contó Alfano sobre la situación.

“Entré al edificio y entró atrás mío. Como la situación me pareció extraña, salí y me quedé parada afuera, al lado de una mujer policía. Desde adentro me mandaba besos y hacía gestos. No eran gestos obscenos, pero sí zarpados”, detalló, en diálogo con TN.

Sin embargo, pese a la presencia de la policía, el hombre no dejó de acosar a Alfano. “Muchas veces la gente suele sacarse selfies sin que te des cuenta. En un principio, supuse que era eso, pero no. Estaba siendo invasivo”, explicó ella.

“Cuando el sujeto sale del banco, la Policía le dice ‘por favor señor, la señora dice que no lo conoce’. Le pide sus documentos, él empieza a resistirse y le toca el hombro a la agente. Enseguida llegan refuerzos, lo ponen contra la pared y proceden a detenerlo“, contó finalmente.

Como conclusión, Alfano alertó sobre la necesidad de denunciar este tipo de situaciones que, sostuvo, ocurren todo el tiempo. “Ante la más mínima sospecha, tienen que alertar a las autoridades”, advirtió.