Detienen a un supuesto asesino serial buscado por décadas

Un caso sin resolver durante décadas podría finalmente cerrarse: la policía arrestó a un hombre que supuestamente fue el responsable de 12 asesinatos y 45 violaciones entre 1976 y 1986, informaron hoy la prensa estadounidense.

Joseph James DeAngelo, un expolicía de 72 años, se encuentra en una cárcel del condado de Sacramento, la capital de California, según las autoridades citadas por los medios locales.

El asesino en serie fue denominado como el "asesino del Golden State", "violador de la zona este" y "acosador de la noche".

Además, inspiró el exitoso libro de Michelle McNamara "Ill Be Gone in the Dark" (en español algo "Me iré en la oscuridad"), que fue publicado este año y despertó interés de nuevo en el caso.