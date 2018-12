Denunció que su marido la había golpeado brutalmente pero apareció un video que demostró que era mentira

La mujer se metió en el ascensor y empezó a golpearse en la cara. Luego fue corriendo descalza a la policía y lo denunció. "Faisal me agarró del cuello con las manos y apretó tanto que no podía respirar más. Me pegó en la cara y me golpeó con su cinturón en todo el cuerpo. Fue muy violento, pensé que iba a morir", afirmó ante la policía, con las marcas de agresión que se había infligido a modo de prueba.

Horas después, Faisal fue detenido y acusado de malos tratos. Sin embargo, Asmae se había olvidado de un detalle: había una cámara de seguridad en el ascensor.

Después de largos trámites, el hombre logró obtener las imágenes y probar su inocencia.

Asmae huyó y vive en algún lugar de Australia. Por su parte, Faisal la denunció y pidió al gobierno que la expulse de vuelta a Marruecos.

"Yo soy la víctima. Fui usado y abusado mentalmente, emocionalmente y económicamente. Ella lo hizo, ahora le toca a ella enfrentar las consecuencias", afirmó Faisal.