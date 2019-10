Axel, el popular cantante cuyo verdadero nombre es Axel Patricio Fernando Witteveen, fue denunciado por abuso sexual en la Justicia de la ciudad de Cipolletti por un hecho que habría ocurrido en 2017, según confirmaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación de Río Negro.

En un comunicado emitido por el MPA se indicó que "según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017".

Con una pena que va de los seis meses a cuatro años de prisión, el abuso sexual simple contempla un contacto físico manifiestamente abusivo.

Axel ya había estado involucrado en algunos incidentes que trascendieron rápidamente. A mediados de septiembre el cantante se vio envuelto en una polémica por un video -durante un móvil en vivo- en el cual se observa cómo su colega Tini Stoessel le quita la mano de su hombro, con visible incomodidad. El cantante aclaró luego que se había tratado de un "malentendido".

Embed

Incluso una periodista de espectáculos, Paula Galloni, acusó públicamente al cantante de haberla sometido a una incómoda situación: "Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su manager, y yo me quedé sola”, detalló Galloni.

>> Leer más: Tini y Axel protagonizaron un confuso hecho

El comunicado emitido por la Fiscalía de Río Negro expresa lo siguiente:

“Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (15/10), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como Axel”.

>> Leer más: El descargo de Tini Stoessel: el video de Axel que generó polémica en las redes

“Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso”.

“En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso como una formulación de cargos, control de acusación o juicio, aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”.