atacado. Piquín relató a los periodistas que cuando el vehículo Smart que manejaba cayó en una zanja salió corriendo y se refugió en lo de un vecino.

El bailarín Hernán Piquín resultó ileso tras ser atacado ayer de 11 disparos cuando llegó al country del partido bonaerense de Pilar donde vive y descubrió al menos a cinco ladrones en la guardia que mantenían amenazado a uno de los empleados de portería.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el hecho ocurrió a la madrugada, cerca de las 2,30, en el barrio cerrado El Hábitat, del barrio La Lonja, de Pilar, y el propio Piquín reveló ante la prensa que pensó que lo mataban y que está vivo "de milagro".

Todo comenzó cuando pasadas las dos de ayer regresaba a bordo de su auto Smart de color gris metalizado de la Capital Federal tras participar del programa "Showmatch", que conduce Marcelo Tinelli.

"Cuando llego, me abren el portón y veo un personaje que yo no conocía en la guardia con chaleco antibala de la Policía y dije: «Qué raro, qué raro». Cuando entro veo a tres o cuatro personas más y confirmé que algo pasaba", dijo Piquín, de 43 años, a los periodistas, en la puerta del country.

El artista dijo que cuando dio vuelta el auto, se le "vinieron encima", por lo que aceleró, empezó a tocar bocina y a gritar: "¡Hay chorros en el barrio!".

Piquín contó que en ese momento le efectuaron "el primer disparo", tras lo cual aceleró, dobló en una calle y cayó en una zanja.

"Después de eso fueron como 10 disparos más. Gracias a Dios estoy vivo. Bajé del auto y corrí porque no sabía si me seguían. Pensé que me mataban", afirmó.

Comentó que si bien "hubo impactos" en su auto, ninguno de los balazos entró al habitáculo, ni lo lesionó, aunque sí explicó que le duele "el coxis", por lo que fue a una clínica a hacerse chequeos porque temía estar fracturado.

El bailarín relató que luego de caer en la zanja, bajó del auto, corrió y, tras saltar dos alambrados, se metió "en la casa de un vecino" que le abrió la puerta y lo refugió en la vivienda hasta que por el chat interno de los vecinos advirtieron que los delincuentes ya se habían ido.

Los investigadores determinaron que al menos cinco delincuentes llegaron con sus rostros cubiertos al lugar pocos minutos antes y habían sorprendido a un empleado de la portería, a quien amenazaron con armas y lo mantuvieron cautivo, junto a un compañero suyo que llegó luego.

Piquín indicó que, de acuerdo a lo que después contaron esos dos empleados, "entraron por el frente a punta de pistola", los redujeron y "los esposaron".

"Los guardias nos dijeron que les preguntaban: «Dónde está la plata» y «Quién tiene más plata acá adentro»", dijo el participante de "Showmatch".

El lugar tiene alambrado perimetral, más de 20 cámaras de seguridad y alarma en todo el perímetro, pero el propio bailarín contó que los delincuentes "cortaron todos los cables" para evitar quedar filmados por el circuito de video del country.

Respecto a la reacción que tuvo al darse cuenta que había ladrones en el barrio, el bailarín dijo: "Yo soy así, soy justiciero, a mí no me gustan las injusticias ni las mentiras, lo que primero hice fue lo que me salió. Todos me lo agradecieron".

"No me puedo sentar, tengo un hematoma en la cola", dijo el bailarín ante la prensa, donde además explicó que "lo vivido fue una locura, una locura, porque estaban dentro del barrio".

Ante esa situación, los delincuentes decidieron escapar sin robar nada, dijeron las fuentes policiales, que además agregaron que en el lugar se secuestraron vainas calibre .40 y .45.

A mansalva

"Todo fue muy loco porque dispararon descontroladamente. Los delincuentes están en todos lados. Yo dije al momento: «Cagamos, cagamos». Espero que los atrapen y paguen lo que tengan que pagar", finalizó.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal María Inés Domínguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Pilar, que caratuló el episodio como una "tentativa de robo con abuso de arma" de fuego y hoy le tomará declaración testimonial a los vigiladores y al mismo Piquín.