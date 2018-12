El actor Juan Darthés habló hoy por primera vez luego de la denuncia que el colectivo de actrices le hiciera por violación contra Thelma Fardín, exintegrante del elenco de Patito Feo, durante una gira por Nicaragua en 2009.

Esta tarde, el periodista Mauro Viale lo entrevistó en forma exclusiva por A24 y allí el actor y cantante contó su versión de los hechos:

* "La violación no pasó, no existió. Estoy muerto, estoy indignado. No salí a hablar antes porque los médicos no me lo recomendaron. Yo recibía información, no veía esta locura mediática que se armó. Y decidí mirar un poco. No sabés la noche que pase después de ver todo lo que decían", indicó en el arranque de la entrevista.

"A partir de estos pensamientos oscuros dije 'estoy muerto', lo único que me interesa es decir mi verdad. Quiero que la gente lo sepa que yo nunca violé a nadie ni acosé a nadie".

Otras frases de al entrevista fueron las siguientes:

* "No sé qué pasó con Thelma, ella sabrá que pasó. Ella golpeó la puerta de mi habitación, tenía un problema con la tarjeta o algo así. Yo la saqué de la habitación, yo le dije 'estás loca, tenés un novio'. Fui quien le dije que mis hijos tenías la misma edad que ella".

* "¿Cómo puedo pensar lo que piensa ella? No tengo idea de porqué lo hace. Si yo fuera el país creería lo que 100 mujeres dicen y avalan si saber si fueron ciertas".

* "Cuando alguien dijo alguien de mí fui a la Justicia, yo no me borré, yo estoy acá. Si esto es cierto soy yo el primero que me mato, el primero que me condeno".

* "Vos ya me estás juzgando, la gente ya me juzgó".

Juan Darthés habló con Mauro Viale por A24



* "Ella golpeó la puerta, me dijo que no le funcionaba la llave. Sí se me insinuó, se me acercó y me quiso dar un beso. Ella estaba de novia con Juan Guilera".



* "Yo te digo mi verdad. ¿Vos no creés que con toda la cadena nacional que se armó en contra mía no va a salir gente a denunciar y a hablar de mí?".

* "Seguro, Rosenfeld cree la versión de Thelma. Creo que antepuso su lugar, no estoy de acuerdo con lo que hizo. No puedo obligar a la gente a que me crea. ¿Cómo hago para defenderme?".

* "Yo ya estoy muerto cívicamente (sic), en mi carrera, lo único que me importan son mis hijos y mi mujer. Lo único que le pido a la gente es qué pasaría si lo que dijo Thelma fuera mentira".



* "Voy a ir a Nicaragua, voy a mostrar las pruebas que tenga que presentar. Pero hace nueve años que pasó esto".

* "En el avión estaban los papás de Brenda, el papá de Laurita Esquivel, los productores, la gente que cuidaba. ¿Nadie vio nada de eso? Al otro día volvimos todos en el avión. ¿Si pasara algo así todo hubiera sido normal al día siguiente? ¿Sería normal algo así, somos todos enfermos?".