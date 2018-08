Cruzó a su ex en la puerta de un boliche y la desfiguró a golpes

Una mujer denunció públicamente que su hija de 20 años fue desfigurada a golpes por su exnovio a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Berazategui.

Allí, el violento joven la interceptó y la golpeó hasta dejarla inconsciente y cuando estaba tirada en el piso desmayada, siguió con el castigo hasta que un grupo de jóvenes intercedieron para que no la mate, lo que desencadenó una verdadera batalla campal entre dos bandos que generaron destrozos en el centro de la ciudad del sur bonaerense.

"Miro a mi bebé y no puedo dejar de llorar. No puedo mirarla sin sentir que me muero en cada segundo que la veo. Por eso quiero difundir esto", señaló Cory López, madre de la víctima, a través de su perfil de Facebook con una publicación que tuvo miles de comentarios y decenas de miles de compartidos.