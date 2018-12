La polémica se desató con un mensaje en Twitter de Verónica Llinás. Una usuaria de la red social le preguntó por qué Actrices Argentinas, colectivo que ella integra, respaldó públicamente la denuncia que Thelma Fardin hizo contra Juan Darthés por violación, pero no apoyó a Valeria Bertuccelli ni a Érica Rivas en su acusación por destrato a Ricardo Darín.

"Se trató en asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia", explicó Llinás. Y luego amplió: "Una compañera trajo a una asamblea el caso y se puso en evaluación. Bueno, no hubo quórum. ¿Por qué? Eso pertenece a las razones de cada una de las personas que estuvo presente y que decidió".

Este lunes, invitada al programa "Incorrectas", Cristina Tejedor reveló que fue precisamente por este motivo que se fue de Actrices Argentinas, colectivo que la apoyó públicamente cuando contó que hace muchos años había sido violada, y que hasta grabó un spot con su historia, protagonizado por Florencia Peña.

Cristina Tejedor En Incorrectas



"Eramos muchas en el colectivo de actrices y en el chat una estaba de acuerdo con algo y otra no. Me fui porque no se apoyó en ese momento a otras compañeras: Érica Rivas, Valeria Bertuccelli y Florencia de la V", dijo, ante la pregunta de la conductora del ciclo, Moria Casán.





"Les dije: 'La sororidad es para todas'. Me contaron que llamaron a la producción de Mirtha Legrand (estuvo en su programa el sábado pasado) y a mí me llamaron también para que no hablara del caso de Thelma porque ya no pertenezco a Actrices Argentinas", contó.

"Yo les dije que iba a hablar de mi tema, que por eso me habían invitado, y que también estaba en la mesa la abogada de Thelma y que obviamente fue ella la que habló del caso", explicó.

De todas formas, manifestó sus deseos de que Actrices Argentinas sea "cada vez más fuerte". Y concluyó: "Tenemos que estar todas unidas".