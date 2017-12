"Creí que iba frenar", contó el amigo del joven atropellado

militar.jpg El cabo del Ejército argentino que conducía el vehículo y fue arrestado en su domicilio.



Diego Parisotti iba en la moto junto con Nahuel Barragán, el joven que tras caerse del rodado fue atropellado por un Peugeot 206 que conducía el cabo del Ejército, Yonatthan Maurette, y lo arrastró doce cuadras antes de dejar el cuerpo sin vida debajo del auto en la puerta de su casa en el barrio San Cayetano, en Mar del Plata."Ibamos despacio, chocamos y nos caímos. Yo caí en el pasto, él cayó en la calle a un metro y medio del cordón", contó Diego, ese momento fatídico.Otro hombre que iba en bici se acercó a ayudarlos y cuando se estaban poniendo de pié ocurrió la tragedia. "Escuché que Nahuel decía que estaba bien y enseguida el ruido de un auto acelerando a full. Vi como el Peugeot atropelló al chico que nos ayudaba, lo levantó por el aire, también cómo chocó la moto y como Nahuel se mete abajo del auto y desaparece".Diego dijo que se quedó a la espera de que el conductor frenara. "Esperábamos que frenara el auto, pero no frenaba, no frenaba y no frenó", relató el joven que iba en la moto con la víctima, quien enseguida contó que llamó a su familia porque no lograba salír de su asombro. Nahuel estuvo desaparecido varias horas, "no nos dejaron hacer la denuncia en ese momento".Por último, dijo que luego supo que el hombre estaba ebrio pero no justificó que haya dejado el cuerpo y se haya ido a dormir. "Lo que hizo no lo entiendo, fue de mala persona", señaló y agregó que espera que "pague mucho tiempo por lo que hizo, ya que mató a una persona".