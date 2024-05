Crecen las exportaciones de lácteos, pero el consumo en el país está en "niveles nunca visto"

leche.jpg

De estas estadísticas surge que hubo una importante caída en la elaboración de leches fluidas (refrigeradas y no refrigeradas) que tuvo su origen en el desplome del consumo sobre todo en no refrigeradas.

Las leches en polvo tuvieron un desempeño por debajo en enteras respecto del año pasado en el período enero-abril, los quesos (principal destino de la leche) cayeron 5,5% en volumen de productos y 3,1% en litros equivalentes y por su parte el resto de productos (la mayoría de ellos los de mayor valor agregado y/o unitario) cayeron más de un 20% en ambas formas de medirlos.

Exportaciones de lácteos

Como contracara al derrumbe del consumo interno, las exportaciones de productos lácteos en abril de 2024 que totalizaron 28.867 toneladas de productos, por un valor de US$ 102,9 millones, bajaron 3,7%, y 4,3% en volumen de productos, y en monto total en dólares, respectivamente, comparadas con el mes anterior.

Por su parte, en la comparación interanual subieron 12,9% en volumen y 2,9% en monto en dólares.

En el acumulado del primer trimestre del año, como puede verse en el flyer, aumentaron un 8,4% en volumen, cayeron los ingresos en dólares un 2,5% y los litros equivalentes superaron al primer cuatrimestre de 2023 en un 9,6%.

En litros de leche equivalentes (ene-abr 2024), las exportaciones crecieron el 9,6% y representaron el 29,3% de la producción total (en el primer cuatrimestre de 2023 representaron el 22,8%). En particular, abril de 2024 tuvo una participación de las exportaciones del 26,7% sobre la producción total del mes.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.577 para ene-abr de 2024, lo que implicó una caída del 10,1% respecto al año 2023. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.436/ton., un 10,1% por debajo del año anterior.