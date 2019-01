La circular que había emitido un área de la Municipalidad de La Plata en la que se le pedía al personal femenino no asistir con polleras cortas o prendas que dejen al descubierto el abdomen quedó sin efecto al considerar el intendente Julio Garro que "tenía una redacción desacertada".

El secretario de coordinación de La Plata, Oscar Negrelli, aclaró hoy que el texto que se difundió entre los empleados de la comuna, en el que entre otros puntos se le pedía a las empleadas "no asistir con prendas que dejen al descubierto el abdomen, como así tampoco polleras que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas", fue firmado por un secretario y no por el intendente Garro, y señaló que se había redactado hace más de un año.

"Un portal publicó esa circular que estaba firmada por una oficina en mayo de 2018, el intendente no ha avalado ni avala con su firma esa redacción", dijo hoy Negrelli en declaraciones a Radio La Red.

En esa línea, fuentes del municipio explicaron a Télam que el intendente hablará hoy con el sector de Personal para que notifique "a todas las áreas de atención al público y establezca una indumentaria de trabajo acorde y que sea cómoda para el personal".

mary.jpeg La británica Mary Quant, creadora de la minifalda en 1965.



Negrelli remarcó que desde que se firmó esa circular, en mayo de 2018, hubo tres instancias paritarias con los gremios y dijo que esa nota "no fue ni motivo de conversación porque los empleados entendieron el espíritu de lo que se quiso poner en la notificación, por eso no tuvo trascendencia fuera de esta secretaria".

"El intendente tomó conocimiento este fin de semana de esa circular cuando salió en los medios y dispuso que se deje sin efecto porque tenía una redacción desacertada", dijo a Télam la fuente del municipio.

En ese marco, Negrelli completó: "Esto fue una circular interna, en un área determinada, si bien buscamos que los empleados se vistan acordes al empleo y la atención al público y no en bermudas o con camisetas de fútbol, no hay una norma del intendente o de la Secretaria de Coordinación en la que cual se estipule un largo de pollera o algo que se le parezca".

La circular de la polémica, firmada por el secretario de Convivencia y Control Ciudadano del municipio platense, Roberto Di Grazia, tampoco permitía que los hombres asistan con "remeras/buzos de equipos de fútbol ni con bermudas". Otro de los puntos establecía que ni hombres ni mujeres "pueden ir al trabajo con "ojotas, crocs o calzado playero".

Como advertencia, la circular disponía que en caso de ir vestido de cualquiera de esas formas "se le consignará ausente en la planilla de asistencia".